Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a precizat, miercuri, ca un contract de urgenta este semnat in aceste ore cu un nou furnizor de gaz, urmand ca societatea Colterm sa fie conectata in cursul acestei seri. Cantitatea de gaz cumparata, care se plateste in avans, va asigura livrarea caldurii…

- Deputatul PSD de Timis Alfred Simonis ii considera responsabili pe presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, si pe primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, de situatia in care se afla societatea de termoficare din oras, care a oprit furnizarea de agent termic din cauza datoriilor pe…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a admis, astazi, cu greu ca are o responsabilitate cu situația de criza de la Colterm, care nu mai poate livra apa calda și caldura dupa ce a ramas fara furnizor de gaz metan, dar a evitat sa explice gafele administrației sale care au dus la ingreunarea situației…

- Primaria Timișoara ne anunța din nou ca am ajuns cu Colterm intr-o situație critica Colterm se afla intr-o situație critica pe fondul creșterii uriașe a prețului la gaz, E.On anunțand, astazi, ca in 25 octombrie va opri furnizarea de gaze naturale catre compania de termoficare. Ceea ce inseamna ca…

- „Stiu ca problema termoficarii si caldurii in Timisoara a fost mereu si este si in aceasta iarna o grija a timisorenilor, de aceea, este si pentru noi, ca administratie, important sa ne asigram ca avem apa calda si caldura, dar ne confruntam cu o criza. In aceasta dimineata, Consiliul de Administratie…

- In data de 31 august, in ședința Consiliului Județean Timiș, aleșii au aprobat proiectul privind constituirea Comisiei mixte pentru analizarea condițiilor aderarii Județului Timiș la Asociația „Societatea Metropolitana de Transport Timișoara”. Potrivit liderului administrației județene, Alin Nica, acest…

- In cadrul conferinței de alegeri județene ale PNL Timiș. sambata, la Sala Olimpia din Timișoara, europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a promis ca se va implica personal pentru a recaștiga Timișoara pentru liberali. ”O sa vin sa ma implic sa va ajut pentru a recaștigaTimisoara! a spus raspicat Rareș…

- Alegerile in filiala PNL Timis vor avea loc sambata, la Sala Olimpia din Timisoara. Cu doar o zi inainte, președintele PNL Timiș, Alin Nica (președintele Consiliului Județean Timiș), și Nicolae Robu, fost primar al Timișoarei, și-au lansat acuzații dure din care nu au lipsit termeni precum „interlopi”…