S-au casatorit in anul 2018 și formeaza unul dintre cele mai indragite și solide cupluri din lumea showbiz-ului romanesc, dar stați sa vedeți cum stau Eliza și Cosmin Natanticu cu... pregatirile de Craciun! In exclusivitate pentru Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, Eliza Natanticu a ”dat din casa”. Ei bine, conform spuselor ei, Cosmin Natanticu este chiar priceput in bucatarie.