Stiri pe aceeasi tema

- Romania "ar putea atinge la 1 august pragul de 7 milioane de vaccinati" Dr. Valeriu Gheorghița, coordonator Campanie nationala de vaccinare anti-Covid. FOTO: gov.ro. România ar putea atinge la 1 august pragul de 7 milioane de vaccinati anti-COVID, sustine seful campaniei nationale…

- Teatrele bucurestene prezinta, incepand de vineri, spectacolele cu public in sala, ca urmare a scaderii ratei de imbolnavire cu COVID-19 sub 1,5 la mia de locuitori in Capitala. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anuntat, joi, ca salile de spectacol pot functiona la o capacitate de 50%, fata de 30%…

- A fost semnat ordinul privind activitatea de testare in farmacii cu teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-CoV-2.Astfel, farmaciile pot opta pentru desfasurarea activitatii de testare antigenica rapida pentru depistarea COVID-19 dupa obtinerea unui aviz temporar emis, in format…

- Autoritațile au anunțat ieri prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. S-a renunțat totuși la unele restricții. Florin Cițu declara ca „nu se dorește nicio zi in plus de stare de alerta. Asta daca intr-adevar trendul infectarilor e in scadere”. Ieri dupa-masa, autoritațile centrale au anunțat…

- Teatrul National „I. L. Caragiale” din Bucuresti se va redeschide pe 14 mai, cu spectacole in patru sali in acelasi timp, a afirmat Ion Caramitru, managerul institutiei, informeaza Agerpres.Ion Caramitru a precizat ca pe 3 mai s-a jucat spectacolul la Teatrun Național București (TNB) piesa „Sunt un…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, spune ca vom putea renunța sa mai purtam masca sanitara de protecție toamna viitoare. Condiția este insa ca pana atunci sa fie vaccinate anti-coronavirus 10 milioane de persoane. „De masca am putea scapa prin toamna sau cand imunizam 10 milioane de persoane.…

- In municipiul Iasi, vor fi inaugurate alte patru fluxuri de vaccinare anti-Covid, a anuntat primarul Mihai Chirica. In tot judetul, vor fi inaugurate noua astfel de facilitați. Pe raza municipiului, școlile gimnaziale Stefan Barsanescu, George Calinescu si Bogdan P. Hasdeu precum si Colegiul Costache…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andreea Moldovan a declarat vineri, intr-o videoconferinta, ca nu vor mai fi spitale exclusiv destinate tratarii pacientilor cu SARS-CoV-2 atunci cand pandemia "se va linisti", scrie Agerpres.ro. "Momentul in care nu vor mai exista spitale exclusiv…