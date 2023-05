Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a salutat joi alegerea actualului ambasador al Romaniei la Vilnius, Cosmin Dinescu, in functia de Sef al Misiunii UE in Republica Moldova (EU Partnership Mission - EUPM), in urma unui proces de selectie organizat la nivelul Serviciului European de Actiune…

- In cursul zilei de vineri, 7 aprilie, doua aeronave identificate ca aparținand Federației Ruse au fost detectate zburand deasupra apelor internaționale din zona de responsabilitate a NATO. Ce faceau aeronavele rusești identificate de piloții romani in spațiul aerian internațional. Avioane rusești, interceptate…

- Doua avioane de lupta F-16 ale detașamentului „Carpathian Vipers”, aflate in misiune de Poliție Aeriana intarita sub comanda NATO, au interceptat vineri doua avioane rusești in Țarile Baltice. Potrivit MApN, in data de 7 aprilie, la numai șase zile de la preluarea misiunii de Poliție Aeriana intarita…

- Piloții și specialiștii in aviație din alte țari se vor putea inrola de acum inainte in armata ucraineana in perspectiva ca Ucraina va primi avioane de lupta moderne, au anunțat forțele aeriene.

- Lituania a prelungit marti starea de urgenta in regiunile sale de la frontierele cu Rusia si Belarus pana la 2 mai din cauza razboiului din Ucraina si migratiei ilegale, informeaza DPA, potrivit Agerpres.Parlamentul tarii baltice membre a UE a aprobat o decizie in acest sens a guvernului de la Vilnius.…

- O aeronava C 130 Hercules a Fortelor Aeriene Romane a executat luni, 27 februarie, o misiune de asistenta umanitara internationala in sprijinul Republicii Arabe Siria, pentru transportul unor medicamente si produse medicale, in contextul eforturilor de combatere a efectelor negative ale cutremurului…

- Sistemul de supraveghere aeriana al Forțelor Aeriene Romane a detectat marți, in jurul orei 12.30, o ținta aeriana de dimensiuni mici, avand caracteristicile de evoluție asemanatoare unui balon meteorologic.