Competiția Asia Express a luat sfarșit, iar marii caștigatori ai sezonului 3 sunt Razvan Fodor și Sorin Bontea . Cei doi au plecat acasa cu marele premiu de 30.000 de euro. Intr-un interviu acordat revistei Unica, ediția de aprilie, cei doi ne-au marturisit care au fost principalele lor atuuri in aceasta competiție, in care au avut de infruntat opt echipe mai tinere și mai pregatite fizic. Ce ai descoperit la partenerul de echipa pe parcursul competiției? Razvan Fodor: De cand ne-au combinat in echipa mi-a placut la Sorin ca e competitiv și ca rezista in acele situații in care rezist și eu. Eu…