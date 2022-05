Stiri pe aceeasi tema

- Un politist constantean a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, dupa ce a inlocuit aproape 15 kg de bijuterii, in valoare de 400.000 de euro, care fusesera ridicate in urma unei perchezitii. In locul bijuteriilor, politistul a pus obiecte din metal comun, lemn sau plastic.…

- Sambata, 14 mai, incepand cu ora 19:00, Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta MINAC invita iubitorii de cultura din municipiul si judetul Constanta sa participe la evenimentul european NOAPTEA MUZEELOR.Programul general de desfasurare al evenimentului este 19:00 ndash; 01:00 ultima intrare…

- Florin Spataru a trecut din funcția de șef al Șantierelor Navale Damen din Galați și Mangalia direct in cea de ministru al Economiei! ”Detașare” cel puțin stranie… Fie și pentru ca la momentul avizarii acestei nominalizari, nicio structura a statului roman, in frunte cu chiar prea ”flexatele” servicii…

- Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au acționat, sambata, in baza a patru mandate de percheziție, pe raza municipiului Suceava, vizata fiind o femeie despre care erau adunate date ca deține și comercializeaza cantitați mari de parfumuri contrafacute, prin ...

- Societatea URBIS SA Baia Mare a demarat procesul de recrutare si selectie pentru functia de director general al societatii. Etapele de desfasurare a procesului de recrutare si selectie sunt: Evaluarea prealabila a dosarelor de candidatura care alcatuiesc lista lunga. Evaluarea finala a candidatilor…

- Un militar roman a murit intr-un accident, in poligonul Smardan dn județul Galați. Militarul, plutonier in Batalionul 284 Tancuri „Cuza Voda” din Galați, a decedat vineri, pe timpul activitaților de instruire in cadrul unui exercițiu de conducere a tancului, fara trageri de lupta, informeaza Ministerul…

- Joi, 3 martie 2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT ndash; Biroul Teritorial Buzau impreuna cu lucratorii de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Buzau au efectuat un numar de 32 de perchezitii…

- Primul roman judecat pentru infracțiuni la regimul restricțiilor impuse de pandemie a fost achitat definitiv. Nemțeanul evadase din carantina coborand pe cearșafuri, de la etajul 2. Dupa aproape doi ani de procese, primul inculpat pandemic din Neamt a fost achitat prin sentinta definitiva, scrie Monitorul…