Parlamentarii au decis, miercuri, eliminarea pensiilor speciale ale deputaților și senatorilor. Legea a fost votata in plenul reunit, dupa ce anterior a primit un raport de admitere cu amendamente. Numai ca actualul premier Florin Cițu și alți trei parlamentari PNL nu doreau in 2019 sa se elimine pensiile speciale ale senatorilor și deputaților. Pe data de 15 februarie 2019, la Biroul Permanent al Senatului s-a inregistrat o nota a patru parlamentari liberali „privind solicitarea de retragere a unei propuneri legislative inregistrate la Senat” (vezi documentul in facsimil). Subsemnații Cristian Buican…