“Pana pe 3 aprilie o sa fiu prizoniera in cel mai frumos oraș din lume”, scria in martie 2020, pe pagina sa de socializare, Argentina Diaconu, romanca stabilita in Italia, la Veneția. Ma gandeam atunci ca romanca noastra tocmai a gasit un foarte bun titlu de roman. Dar era altceva. Real. Iar aceasta realitate reprezenta franturi din viața Argentinei, intr-un oraș aflat in carantina, ca de altfel intreaga Italie. Pentru a insufleți acea perioada inerta din 2020, Argentina relata despre scriitori și poeți romani, povestea despre diverse carți pe care le are cu sine din Romania și din care citește…