- Un barbat in varsta de 45 de ani din Lunca Mureșului a fost reținut de polițiști pentru inșelaciune. Acesta ar fi determinat o femeie din Blaj sa ii trimita diverse sume de bani, invocand probleme medicale, juridice sau de alta natura. Prejudiciul cauzat victimei a fost estimat la peste 78.000 de lei.Potrivit…

- Pandemia a facut ca Romania sa devina o ținta atractiva pentru infractorii cibernetici, care iși schimba de la luna la luna metodele de pacalire a internauților. In ultima perioada tot mai mulți dintre noi am primit mesaje in care suntem anunțați de diverse banci ca urmeaza sa ni se inchida conturile…

- Un barbat din Caraș-Severin care primise in grija un caine cu scopul de a-l dresa a fost filmat in timp ce lovește cu cruzime animalul, iar imaginile au fost postate pe internet. „In urma vizualizarii unei inregistrari video postate pe o rețea de socializare, in care un barbat lovește in mod repetat,…

- Ministrul Educației din Romania a marturisit ca primeste zilnic amenintari cu moartea. Sorin Cimpeanu a precizat ca nu a depus plangere la Politie și ca cele mai multe mesaje de amenințare le primește in toiul nopții. Sorin Cimpeanu a mai spus ca in acest caz este vorba despre o lipsa de educatie manifestata…

