Exclusiv: Amenințări la adresa denunțătoarei primarului din Brașov la DNA Melinda Țuțuianu, femeia de afaceri care l-a denunțat la DNA pe George Scripcaru, primarul in funcție al Brașovului, susține ca a fost ținta mai multor amenințari. Intr-o postare pe Facebook, Melinda Țuțuianu anunța ca a primit mai multe „mesaje prietenoase” in timp ce se desfașurau cercetarile in privința primarul in funcție al Brașovului, George Scripcaru, și a lui Cornea George Mihai, director general al RATBV S.A. (regia locala de transport) dupa ce le-a facut o plangere penala pentru șantaj. „Pe parcursul anchetei, am primit amenințari de genul : „a zis ca te muta cu tot neamul tau !“ ….și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

