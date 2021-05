EXCLUSIV. Amantlâc de top în politica bucureșteană și high-life-ul dâmbovițean Declanșarea anul trecut a epidemiei de coronavirus a coincis și cu inceperea unui amantlac de top in politica bucureșteana care a luat prin surprindere high life-ul dambovițean. Povestea de iubire a inceput sub umbrela unui mare partid din Romania și a devenit exploziva inca de anul trecut, dar, pentru moment, PUTEREA nu va da numele personajelor și nici filmarile acestui amantlac care va zgudui lumea buna a Capitalei. El provincial, cu ghiocei la tample, aparent timid, dar avid de putere, a inceput sa fie atras de o tanara care deja bifase doua casatorii. Ea, o tanara provinciala din aceeași… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

