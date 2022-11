Stiri pe aceeasi tema

- Dana Roba a facut prinele declarații, in exclusivitate, la Antena Stars, dupa ce Chantal, fiica ei, a fost traumatizata la gradinița, de educatoare. Vedeta susține ca micuța a fost pedepsita in diverse moduri. Mai mult, Dana Roba nu are de gand sa se opreasca, și vrea sa i se faca dreptate.

- Vasile Dincu a precizat, luni, dupa ce și-a anunțat pe Facebook demisia din funcția de ministru al Apararii, ca a fost decizia sa și ca nu i-a cerut nimeni sa demisioneze. „Nu mi-a cerut nimeni demisia”, a spus Dincu raspunzand intrebarilor jurnaliștilor. El a refuzat sa faca alte comentarii legat…

- Marina Dina a facut primele declarații despre desparțire. Vedeta a postat, de curand, un mesaj pe pagina personala de Instagram, acolo unde a lasat de ințeles ca va avea loc separarea de partenerul de viața. Ce a transmis fosta asistenta TV.

- Atat din partea lui Alex Zanoaga, cat și din partea Siminei Loica, un lucru este clar: nu mai exista cale de impacare intre ei, mai ales in condițiile in care bruneta formeaza acum un cuplu chiar cu Alexandru Bobicioiu, cel care i-a fost prieten lui Alex Zanoaga. Au depus deja actele de divorț, in instanța,…

- Leo Iorga și soția lui au avut o casnicie de 30 de ani, iar cei doi s-au iubit foarte mult pana in ultimul moment de viața al cantarețului. Din pacate, in urma cu trei ani artistul a plecat dintre noi din cauza unei boli necruțatoare, iar pentru Paula, soția sa, a urmat o perioada neagra și plina de…

- Laurentiu Reghecampf (47 de ani) a pierdut derby-ul din Azerbaidjan. Qarabag – Neftchi Baku s-a incheiat cu scorul de 3-1, in etapa a 8-a a campionatului. Echipa antrenorului roman a condus la pauza. Israfilov a deschis scorul in minutul 24. Totusi, campioana en-titre a revenit spectaculos in repriza…

- O tanara in varsta de doar 18 ani a comis gestul fatal marți dupa-masa. Aceasta s-a aruncat de la etajul 12 al unui bloc de pe strada Observatorului din Cluj-Napoca. Anchetatorii spun ca din primele date este vorba despre o sinucidere. Inainte de a-și lua viața, aceasta a lasat un mesaj de adio prin…

- Roxana Vașniuc a dezvaluit ca a fost la un pas de moarte pe cand era doar o copila. Vedeta a suferit un accident care putea sa-i fie fatal, chiar acasa. Dorința de a-i arata surorii mai mici cum se coboara de pe casa a costat-o scump.