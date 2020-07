Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Se pare ca este vorba despre o acțiune in cadrul unui dosar ce vizeaza o grupare infracționala specializata in furturi din buzunare, in special furturi de carduri, pe care le foloseau ulterior la ATM-uri. Acțiunea a fost coordonata de polițiști dintr-un alt județ. ȘTIREA INIȚIALA: Acțiune…

- Zeci de oameni ai legii au descins in zona Unirii Sud si au reusit sa incatuseze mai multi indivizi suspectati de furt. Actiunea apartine politistilor din Prahova, care vor face, ulterior, informarea despre cazul infractorilor opriti in trafic la Buzau si incatusati, in plina strada. Dupa interventia…

- Acțiune in forța a polițiștilor, astazi, in jurul pranzului, la intersecția Bulevardului Unirii cu strada Patriei. Indivizi care se deplasau cu mai multe mașini cu numere de București și Ilfov au fost urmariți și opriți in trafic de oamenii legii. Potrivit martorilor, unii au fost imobilizați și percheziționați,…

- Un clujean a lovit o fetița de 8 ani cu bicicleta pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 și a fugit la un laș.”Azi la 13.32 a surprins și accidentat o fetița de opt ani pe strada 21 Decembrie in zona pieței Maraști pe trotuar dupa care a parasit locul accidentului.S-a deplasat pe urmatorul traseu: Strada 21…

- Un barbat in varsta de 41 de ani din municipiul Giurgiu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce a sustras un autoturism de pe raza municipiului resedinta, iar la intalnirea cu un echipaj de politie ce patrula in zona nu a respectat semnalul de oprire, abandonand ulterior masina intr-o…

- Activitatile specifice desfasurate de politistii Biroului de Investigatii Criminale Baia Mare au dus la identificarea unui barbat din municipiu, banuit de comiterea infractiunilor de talharie calificata si furt calificat. In baza probatoriului administrat, acesta a fost retinut pentru 24 de ore si urmeaza…

- O duba a Jandarmeriei, care se deplasa pe strada Grigore Alexandru Ghica din Ițcani, pe sensul ieșire spre Siret, a fost lovita din lateral de un Audi Q7, al carui șofer a ieșit de pe strada secundara. Accidentul s-a petrecut duminica seara, la trecerea de pietoni semaforizata de la Celestin. ...