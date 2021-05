EXCLUSIV: 6 funcționari din Primăria Bistrița sunt urmăriți penal! Surse judiciare au confirmat pentru Bistrițeanul.ro ca 6 funcționari din Primaria Bistrița sunt urmariți penal. Deocamdata, fața de aceștia nu s-a luat nicio masura preventiva, insa nu este exclus ca procurorul de caz sa ceara una. Lucrurile par sa se contureze in urma perchezițiilor de ieri și a cercetarilor efectuate de polițiști și procurori. Se pare ca in urma perchezițiilor au fost ridicate sume importante de bani de la suspecți. Mai multe detalii despre acțiunea de ieri de la Primaria Bistrița puteți citi AICI. Va reamintim faptul ca s-au efectuat percheziții domiciliare la Floare Gaftone… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii și polițiștii care se ocupa de ancheta ce vizeaza Primaria Bistrița au avut o noapte lunga. Audierile au continuat pana tarziu in noapte și au fost reluate in aceasta dimineața. La fel și cercetarile in acest caz. Ieri, Primaria Bistrița era pur și simplu asaltata de mascați, procurori și…

- Aproape toți angajații Primariei Bistrița percheziționați in aceasta dimineața de oamenii legii o duc bine. Potrivit declarațiilor de avere au vile, spații comerciale și conturi generoase in banca. Dis-de-dimineața, polițiștii au luat la puricat locuințele a 6 angajați ai Primariei Bistrița și a unui…

- Primaria Bistrița a trimis un comunicat de presa in care confirma practic cele spuse de IPJ. Primarul Turc spune insa ca faptele investigate au fost comise inainte sa preia Primaria Bistrița. Intr-un comunicat de presa, Primaria Bistrița confirma ca instituția este verificata intr-un dosar de infracțiuni…

- Polițiștii au descins, marți dimineața, la sediul Primariei Bistrița, fiind vizate persoane cu funcții de conducere care sunt suspectate de abuz in serviciu și fals in inscrisuri, scrie ziarul local Bistrițeanul. „Activitațile sunt desfașurate intr-un dosar penal aflat in instrumentarea polițiștilor,…

- Un ONG dorește sa faca o sala de escalada pentru bistrițeni. A cerut Primariei Bistrița sa le dea un punct termic pe care sa-l amenajeze. Dar municipalitatea ține cu dinții de aceste cladiri, oricum focare de infecție și fara nicio destinație, decat „pe hartie”. S.A.S. Adventure este un ONG care ofera…

- Administratorul orașului – Ioan Peteleu – a fost prezent in emisiunea Bistrițeanul LIVE pentru a lamuri situația unei strazi de pamant, amenajata cu mare entuziasm de Primaria Bistrița, care strada, absoluta coincidența, este o scurtatura care duce fix spre casa sa din Viișoara. Acesta a spus ca noua…

- Desemnat de o instanța sa intocmeasca o expertiza judiciara intr-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Bistrița-Nasaud, in care pare este Floare Gaftone, arhitectul mureșean Razvan Șipoș s-a lovit de PUG-urile „paralele” dar și de harababura de nedescris din Serviciul Urbanism. Acesta constata inclusiv…

- Nebunie curata in ceea ce privește Planul de Urbanism General (PUG) al municipiului Bistrița! Un arhitect desemnat de o instanța a Tribunalului Bistrița-Nasaud pentru a intocmi o expertiza judiciara arata ca este pus in imposibilitate de a-și duce la capat misiunea, in condițiile in care angajații Compartimentului…