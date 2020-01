“Excepțional, doamna primar… suntem alături de dumneavoastră”. Dezvăluiri despre rețeaua de postaci pe Facebook ai Gabrielei Firea Imaginea virtuala a primarului Capitalei este perfecta. Cand pe pagina de Facebook a Gabrielei Firea apar opinii critice sau jigniri, nu rezista prea mult. Sunt șterse de administratorii paginii. In plus, la postarile primarului apar numai comentarii pozitive. Cine le face? Libertatea a descoperit o adevarata rețea de postaci care se ingrjiesc ca imaginea Gabrielei Firea sa fie imaculata.Catevadintre comentariile facute de cel puțin 13 conturi false, identificate deLibertatea, pe pagina de Facebook a Gabrielei Firea:“Excelent!”“Felicitari... și un an cu multe impliniri!”“Respect, Doamna Gabriela!”“Cred… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban participa duminica la slujba de pomenire a eroilor Revolutiei din decembrie 1989 de la Catedrala Patriarhala, potrivit antena3.ro.Seful statului a fost intampinat la sosire de IPS Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, de premierul Orban,…

- Astazi, 9 decembrie, cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție, Comisia Europeana a publicat un sondaj privind atitudinea mediului de afaceri european fața de corupția din Uniunea Europeana. Rezultatele arata o tendința descendenta, insa un numar semnificativ (63 %) de intreprinderi considera corupția…

- Liderul filialei judetene PNL Iasi, Costel Alexe, care este si ministru al Mediului, a spus, dupa anuntarea datelor exit-poll-urilor, ca rezultatul obtinut de Klaus Iohannis este o palma data PSD, partid care "a considerat ca poate pune democratia in cui". In schimb, liderul PSD Iasi a afirmat ca asteapta…

- Ursul lovit de mașina in Harghita a fost eutanasiat, dupa ce a agonizat toata noaptea. Avea 3 picioare fracturate. Ursul a fost lovit de o masina sambata seara, pe DN 13 A, intre Praid si Sovata, a agonizat ore in sir pe strada, fara sa fie ajutat. Persoanele din autoturism nu au fost ranite. Doar un…

- Vesti proaste pentru posesorii de masini mai vechi si pentru cei ce nu isi permit una noua foarte moderna. Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca Guvernul lucreaza la introducerea unei taxe pentru mașinile la prima inmatriculare, care va fi perceputa ca o taxa de poluare. El a susținut ca Executivul…

- Costel Alexe, ministrul propus al Mediului, este audiat in comisiile parlamentare, el precizand ca va fi cel mai tanar ministru din Cabinetul Ludovic Orban. Principalele declaratii ale lui Costel Alexe: Voi fi cel mai tanar ministru din Cabinetul Orban, avand 36 de ani, sunt doctor in climatologie si…

- Maricel Popa, presedintele PSD Iasi, declara ca liberalul iesean Costel Alexe, propus ca ministru al Mediului in guvernul lui Ludovic Orban, este un politruc care nu are nicio legatura cu ministerul pe care ar putea sa il conduca, el adaugand si ca are convingerea ca judetul Iasi "va disparea de…

- Maricel Popa, presedintele PSD Iasi, declara ca liberalul iesean Costel Alexe, propus ca ministru al Mediului in guvernul lui Ludovic Orban, este un politruc care nu are nicio legatura cu ministerul pe care ar putea sa il conduca, el adaugand si ca are convingerea ca judetul Iasi "va disparea de pe…