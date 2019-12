Excelență în agricultură, tema întâlnirilor Syngenta cu fermierii din toată țara Syngenta continua tradiția intalnirilor anuale de final de an cu fermierii din toate zonele țarii sub umbrela Excelența in agricultura. Intalnirile din acest an au avut loc in prezența a peste 800 de fermieri din regiunile de vest, centru, est, sud-vest și sud-est ale țarii, evenimente in cadrul carora specialiștii companiei au prezentat detalii și raspunsuri la principalele subiecte de interes. Mana in cultura de floarea-soarelui a reprezentat un subiect de interes major, fiind prezentate și discutate principalele masuri de control prin implementarea celor trei piloni pentru gestionarea integrata… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

