- Compania DO Security, lider regional in domeniul securitații, a obținut recunoaștere și apreciere la nivel național. Astfel, in cadrul Galei Club Antreprenor, compania a caștigat „Premiul pentru excelența in managementul securitații”. Alina Paul, CEO DO Security, a declarat : “Oferim siguranța și operativitate…

- Tatal fotbalistului bistrițean Lucian Sanmartean s-a stins astazi. Anunțul a fost facut chiar de catre el, pe o rețea de socializare. Se pare ca tatal fostului internațional roman a fost infectat cu Covid. Fotbalistul Lucian Sanmartean trece prin momente dramatice, dupa ce tatal sau s-a stins. Se pare…

- Prefectul Stelian Dolha a venit cu lamuriri privind masurile restrictive ce vor fi impuse odata cu incidența de 3/1.000. ”Terasele vor ramane DESCHISE. Poate și la interior se va aproba servirea clienților vaccinați. De asemenea, nunțile se vor face DOAR cu persoane vaccinate!” a declarat Dolha. Instituția…

- Apple a trimis marti invitatii presei, anuntand ca evenimentul sau anual va avea loc pe 14 septembrie, la acesta fiind asteptate noi iProne-uri, transmite CNBC.Compania ar mai putea anunta un nou Apple Watch si noi modele AirPod.Apple lanseaza Apple Watchuri o data pe an, in timp ce…

- Compania de Drumuri a semnat, astazi, contractul pentru proiectarea si executia ultimului lot al Drumului Expres Craiova – Pitesti, a anuntat ministrul Transporturilor, Catalin Drula, pe pagina sa de Facebook. Semnarea contractului a fost posibila pentru ca nu s-au depus contestatii. Constructorul UMB…

- Bill Gates, fondatorul Microsoft, a coborat o treapta si se afla pe locul al cincilea, devansat de fondatorul si CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, in clasamentul celor mai bogati oameni din lume intocmit de revista Forbes, informeaza luni DPA-AFX. Divortul dintre Bill Gates si Melinda…

- Compania austriaca OMV nu poate vinde actiunile pe care le deține la Petrom fara acordul statului roman, a scris ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe Facebook. "Din pacate, lansarea unor zvonuri...

- La doar 24 de ani, bistrițeanul Cristian Bodnar este considerat de-a dreptul briliant de catre englezi. Acesta este singurul roman ales Global Winner in Computer Science, la Undergraduate Awards. Premiul este numit și „Junior Nobel Prize” și a fost caștigat de tanar in 2018. Trei ani mai tarziu, Cristian…