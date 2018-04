EXATLON ROMANIA. S-a aflat adevărul abia după ce a ieșit din concurs: "Am dormit împreună..." “Nu este o idila intre mine și Ștefan, este o relație frumoasa bazata pe prietenie și respect. Ne-am sprijinit reciproc, am fost alaturi unul fața de celalalt și la bine, și la greu. Și … am mancat ciocolata impreuna Nu-l plac pe Ștefan ca pe un barbat, nu am o atracție pentru el in “acel” sens, daca acolo vrem sa ajungem. Ștefan este un baiat”, a spus Alina, la WOWbiz. Frumoasa atleta a marturisit ca, deși nu exista o relație intre ea și Ștefan, de el ii este cel mai dor, de cand s-a intors in țara. “Cel mai dor imi este de Ștefan. Am dormit in aceeași camera cu Ștefan,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

