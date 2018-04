EXATLON. Claudia Pavel, cel mai sincer interviu. A recunoscut relaţiile cu Giani Kiriţă şi Cătălin Cazacu "Din pacate, concursul este mai pe bune decat se vede la televizor. Conditiile de acolo sunt foarte grele. Noi am vazut cu adevarat la ce ne inhamam abia cand am ajuns acolo. Era greu cu mancarea, cu dormitul, dar astea fac parte din frumusetea concursului. Am avut o echipa minunata si aveam un vibe foarte bun, pentru ca glumeam tot timpul. Imi pare rau ca la televizor nu s-au dat atatea momente, dar trebuia sa fie emisia si mai lunga daca se arata tot. Da, a fost greu pentru noi ca femei. Deja nu mai aveam secrete unii fata de altii. Pastrai intimitatea atat cat se putea. Nu putea sa fie vorba… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- EXATLON ROMANIA. Una dintre premierele editiei a fost marcata de faptul ca Larisa a fost desemnata player of the week (n.r. - concurentul cu cel mai bun procentaj in saptamana respectiva), aceasta fiind pusa pentru prima oara in postura de a propune un coechipier spre eliminare. La jocul individual,…

- Cei doi nu se cunosteau prea bine cand au intrat in concurs, dar acum, spera sa ramana prieteni pe viata, scrie wowbiz.ro. "E bine ca ploua, pentru ca e un subiect firbinte. In viata sa nu spui niciodata niciodata. Nu imi puteam imagina ca voi avea un prieten foarte bun fotbalist. Trebuie…

- Claudia Pavel, alias „Cream” a parasit celebra competiție Exatlon in luna februarie. In urma experienței din Republica Dominicana, vedeta susține ca inca se straduiește sa iși aduca organismul pe linia de plutire și totul sa revina la normal. Cat despre presupusa relație avuta cu un concurent, Catalin…

- Claudia Pavel, alias Cream, a dezvaluit, intr-un interviu, motivul pentru care a acceptat sa participle la Exatlon, reality-show-ul din Republica Dominicana, de unde a fost eliminate. Ea a vorbit și despre relația cu Catalin Cazacu, tot concurect la Exatlon. “Am primit propunerea la final de noiembrie…

- EXATLON: Se pare ca aceasta a luat decizia definitiva in ceea ce privește relația cu motociclistul. Astfel, paparazzii de la WOWbiz au surprins-o in timp ce pleca cu bagajele facute din casa concurentului de la Exatlon, ajutata de o prietena. Se pare ca Ana Roman este foarte suparata și dezamagita…

- Presupusa idila dintre Catalin Cazacu si Claudia Pavel (Cream), in cadrul show-ului Exatlon, a uimit pe multa lume, dar cea mai socata a fost iubita sportivului, Ana Roman, care a dat de gol relatia dintre cantareata si nimeni altul decat prietenul lui Cazacu, Giani Kirita. Daca, la inceput, nu a dat…

- Ana, cea despre care se spune ca este iubita lui Catalin Cazacu, a facut declaratii socante, in presa, la adresa Claudiei Pavel si a lui Giani Kirita. Aceasta sustine ca Cream ar fi intretinut relatii intime cu fostul fotbalist inainte de a intra in competitia Exatlon, lucru pe care spune ca i l-ar…