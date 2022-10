Examenul pentru permise auto fraudat cu ‘sufleor’ şi tehnică audio-video Un instructor auto, in varsta de 43 de ani, si un barbat de 28 de ani au pus la punct un mecanism de fraudare a probei teoretice a examenului pentru obtinerea permisului de conducere organizat de SRPCIV Bucuresti, suma solicitata candidatilor fiind cuprinsa intre 3.000 si 7.500 euro. Cei doi au recrutat zeci de candidati […] Articolul Examenul pentru permise auto fraudat cu ‘sufleor’ si tehnica audio-video apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

