evoMAG ţinteşte vânzări de aproape 2 milioane de euro în categoria de sisteme fotovoltaice, în acest an ”evoMAG estimeaza, in 2023, vanzari de aproape 2 milioane de euro in categoria de sisteme fotovoltaice, introdusa in site in vara anului trecut”, anunta compania. Compania arata ca exploreaza si ideea oferirii serviciului de instalare de sisteme fotovoltaice, pentru inceput, in parteneriat cu furnizorii cu experienta in domeniu. ”Cea mai noua categorie din portofoliul evoMAG, sisteme fotovoltaice, va fi si una dintre cele mai performante de-acum inainte. Inca din pre-lansare am alocat resurse importante in a intelege produsele si nevoile clientilor, astfel incat sa putem aborda aceasta categorie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

