Evoluție amestecată a prețurilor de vânzare a apartamentelor. Scăderi masive de chirii la toate nivelurile în aprilie In condițiile in care constructorii au avertizat ca scumpirea materialelor de construcții ar putea provoca o majorare a prețurilor de vanzare medii cerute pentru apartamente, acestea au evoluat amestecat in luna aprilie, pentru ca sunt, mai degraba, conduse de raportul cerere-oferta, iar creșterea costurilor cu materialele de construcții are deocamdata un impact marginal in mișcarea prețurilor cerute pe locuințe. Chiriile, in schimb, depind exclusiv de raportul cerere-oferta și au coborat in multe cazuri la cele mai mici niveluri medii din ultimele 12 luni. Astfel, daca locuințele de mari dimensiuni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

