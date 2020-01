Stiri pe aceeasi tema

- Bolivienii sunt asteptati la urne la 3 mai pentru noi alegeri prezidentiale si parlamentare, a anuntat vineri Comisia Electorala, conform media locale, citate de DPA. Al doilea tur al scrutinului prezidential a fost programat pentru a doua jumatate a lunii iunie. Fostul presedinte Evo Morales si-a revendicat…

- Jeanine Áñez, liderul interimar de la La Paz, a numit primul ambasador al Ecuadorului în SUA, dupa o pauza de 11 ani în perioada cât statul sud-american a fost condus de președintele Evo Morales, care a fost forțat recent sa demisioneze ca urmare a protestelor violente,…

- Presedinta interimara a Boliviei, Jeanine Anez, a promulgat, duminica, legea prin care sunt convocate noi alegeri prezidentiale si legislative fara participarea fostului presedinte Evo Morales, scrutine care ar trebui sa linisteasca tara sud-americana unde violentele s-au soldat 32 de morti intr-o…

- Fostul presedinte al Boliviei, Evo Morales, poate sa se intoarca in tara din exilul sau in Mexic, dar va trebui "sa raspunda in fata justitiei" pentru neregulile de la alegerile prezidentiale din 20 octombrie si pentru "acuzatiile de coruptie", a afirmat vineri presedinta interimara boliviana Jeanine…

- Guvernul noii presedinte boliviene Jeanine Anez a anuntat joi ca-l recunoaste pe liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido presedinte al Venezuelei, rupand astfel alianta incheiata de fostul sef al statului Evo Morales si socialistul Nicolas Maduro, relateaza AFP.

- Departamentul de Stat al SUA a ordonat membrilor familiilor angajatilor guvernului american sa paraseasca Bolivia și a autorizat plecarea personalului diplomatic neesențial, din cauza protestelor și confruntarilor violente ce s-au extins in toata tara, dupa ce politicianul de opoziție, Jeanine Anez,…

- Senatoarea boliviana Jeanine Anez s-a autodeclarat presedinte interimar, marti, in ciuda unui boicot al aliatilor fostului presedinte Evo Morales, care a lasat Camera Legislativa fara numarul minim de parlamentari cerut pentru nominalizare. Anez a declarat ca ea a devenit presedinte interimar…