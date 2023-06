Stiri pe aceeasi tema

- Leaders of the Group of Seven have introduced a set of measures to add pressure on Russia as its invasion of Ukraine continues for a second year, CNBC reports. G7 leaders are in Hiroshima, Japan, for a three-day meeting to discuss international trade and security as the U.S. and China battle for influence…

- Evgheni Prigojin, seful grupului de mercenari Wagner, a acuzat joi armata rusa ca s-a retras peste o jumatate de km la nord de orasul ucrainean Bahmut, lasand descoperite flancurile fortei paramilitare, transmite Reuters. Agentia nu a fost in masura sa verifice afirmatia lui Prigojin si nu a reusit…

- The leaders of the Group of Seven (G7) rich nations must condemn any threat to use nuclear weapons and vow “decisive action” against such a move when they hold a summit next week in the city of Hiroshima, Ukraine‘s envoy to Japan said, according to Reuters. Nuclear tension has surged since the start…

- Evgheni Prigojin, liderul fortei de mercenari Wagner Group, a declarat vineri, 5 mai, intr-un anunt brusc si dramatic, ca fortele sale vor parasi orasul ucrainean Bahmut, pe care incearca sa il captureze din vara 2022, dupa ce anterior postase un videoclip violent ca imagine si limbaj in care ii acuza…

- Un incendiu puternic a izbucnit sambata dimineata la Sevastopol, principalul port de la Marea Neagra al marinei militare ruse, dupa un atac cu drona, au anuntat autoritatile locale numite de Moscova in Crimeea ocupata. UPDATE Potrivit guvernatorului Mihail Razvojaev, o singura drona ucraineana a lovit…

- Fie luni, fie saptamana trecuta, Vladimir Putin a vizitat satul Schastlivtsevo, in apropiere de Henichesk, in regiunea Herson, unde fie a zburat cu elicopterul, fie a sosit intr-un cortegiu de mașini, unde toate mașinile aveau numere de Moscova, și apoi in Lugansk, transmite BBC . Inregistrarea video…