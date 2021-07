Evenimentele perioadei viitoare, organizate cu sprijinul Ministerului Culturii

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Culturii incepe din aceasta saptamana o informare asupra evenimentelor care au loc și pentru care asigura sprijin financiar, prin instituțiile din subordine. Astfel, in saptamana ce urmeaza, iubitorii de film sunt așteptați la Cluj unde vineri, 23 iulie, incepe cea de a 20-a ediție a Festivalului…

- Intr-un interviu pentru Libertatea, regizorul, producatorul și fondatorul Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), ajuns la a 20-a ediție, Tudor Giurgiu vorbește despre frustrarile și dezamagirile provocate de atitudinea statului fața de sectorul cultural, care, crede el, pornește in…

- Profesioniști din educație și lideri de opinie din domeniul audiovizualului se intalnesc la Conferința Naționala de Educație Media și Cinematografica, organizata in cadrul celei de-a 20-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania (23 iulie- 1 august). Tema evenimentului programat pe…

- Actrita Cezara Dafinescu va primi Premiul pentru intreaga cariera la editia din 2021 a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF), care va avea loc la Cluj, in perioada 23 iulie -1 august. "Nume sonor in cinematografia romana, indragita si apreciata pentru aparitiile sale pe micul si marele…

- Ministerul Culturii va derula, in acest weekend, patru evenimente-pilot, care presupun spectacole cu public, atat in interior, cat si in exterior. Spectacolele vor avea loc la Bucuresti si Cluj-Napoca, iar conditiile de participare urmeaza sa fie aprobate de Comitetul National de Situatii de Urgenta,…

- Ministerul Culturii va derula, in perioada 14-16 mai, patru evenimente-pilot care presupun spectacole cu public atat in interior, cat si in exterior, conditiile de participare urmand a fi aprobate de catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), in baza propunerilor Ministerului Culturii…

- Institutiile subordonate Ministerului Culturii vor sarbatori Ziua Europei prin organizarea in Bucuresti si in tara a unor spectacole, concerte sau expozitii. "Maratonul de vaccinare - Editia Bucuresti devine anul acesta parte integranta a celebrarii Zilei Europei. Pentru ca e si un moment…

- Corul Național de Camera „Madrigal-Marin Constantin”, instituție aflata in subordinea Ministerului Culturii, va oferi publicului, in data de 1 mai 2021, la ora 22:00, tradiționalul Concert Extraordinar de Paște. Acesta va fi transmis pe aplicația Madrigal App (https://app.madrigal.ro), dar și pe paginile…