EVENIMENTELE astronomice 2020. Eclipse, ploi de stele, conjuncții. Calendarul fenomenelor spectaculoase din acest an In acest an, vor fi doua fenomene astronomice spectaculoase, vizibile din Romania. Pe 21 iunie 2020, com putea observa o eclipsa partiala de Soare, iar in 21 decembrie 2020 va fi conjuncția planetelor Jupiter și Saturn. Eclipsa de soare va fi cu o acoperire mica, iar in decembrie planetele Jupiter si Saturn vor fi in […] Citește EVENIMENTELE astronomice 2020. Eclipse, ploi de stele, conjuncții. Calendarul fenomenelor spectaculoase din acest an in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

