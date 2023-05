Stiri pe aceeasi tema

- SAMBATA: Noaptea Muzeelor 2023 la Alba Iulia. PROGRAM: Ateliere antice, dansuri, lupte de gladiatori, expoziții și multe alte atracții SAMBATA: Noaptea Muzeelor 2023 la Alba Iulia. PROGRAM: Ateliere antice, dansuri, lupte de gladiatori, expoziții și multe alte atracții Sambata, 13 mai 2023, la Alba…

- FOTO| Motivul bizar pentru care un barbat din Alba Iulia a intins aluat pe diverse statui din Cetatea Alba Carolina, in Saptamana Mare FOTO| Motivul bizar pentru care un barbat din Alba Iulia a intins aluat pe diverse statui din Cetatea Alba Carolina, in Saptamana Mare In Saptamana Mare va prezentam…

- EVENIMENTELE lunii MAI 2023 in județul Alba: Festivalul de teatru, Sarbatoarea Libertații, Noaptea Muzeelor. CALENDAR Luna mai aduce mai multe evenimente ce se vor desfașura la Alba Iulia, in Cetatea Alba Carolina, dar și in alte locații din județ. Va fi Festivalul de Teatru ”Povești”, Sarbatoarea Libertații…

- Din 29 aprilie si pana pe 8 octombrie strazile din centrul orasului vor deveni zone exclusiv pietonale si vor gazdui numeroase evenimente artistice si educationale, realizate in colaborare cu teatre, institutii culturale, operatori independenti si artisti.Potrivit edilului general al Capitalei, in primul…

- DOCUMENT: Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia vrea sa cumpere Hotel ”Cetate”. Senatul a aprobat inceperea negocierilor Universitatea ”1 Decembrie 1918” (UAB) din Alba Iulia intenționeaza sa cumpere Hotel ”Cetate”, scos la vanzare de o agenție imobiliara. Unul dintre cele mai mari și mai…

- In acest sfarșit de saptamana, Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani va asigura ordinea și siguranța publica la manifestarile cu caracter religios organizate in mai multe localitați, in cooperare cu efective de poliție și poliție locala.

- „Proprietarii de BMW sunt rugați sa se abțina. Azi, au prioritate cei cu Mercedes. Care, in talon, au inscris si dreptul la parcare intravilan, pe treceri de pietoni și locuri rezervate persoanelor cu dizabilitați. Chiar daca, la 10 metri, parcarea e goala!”, ne-a transmis autorul forografiilor. Pozele…

- LOCURI de MUNCA in ALBA: 433 de posturi la Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Campeni și alte localitați din județ. Oferta prin AJOFM Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 21 februarie. Sunt vacante 433 posturi in…