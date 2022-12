Evenimente care au marcat prima zi de Crăciun. Ce s-a întâmplat pe 25 decembrie în istorie Prima zi de Craciun este marcata de o serie de evenimente atat politice, cat și sociale rasunatoare. Asociem 25 decembrie cu moartea soților Ceaușescu, insa este mai puțin știut ca Charlie Chaplin sau Harry Truman au murit și ei tot de Craciun. Ce s-a intamplat, de-a lungul timpului, pe 25 decembrie. Nașterea Mantuitorului Iisus Christos Craciunul este celebrat din Antichitate ca data a nasterii lui Iisus, insa primii crestini nu celebrau nasterea lui Iisus pe 25 decembrie, considerand ca aceasta a avut loc in luna septembrie, odata cu Ros Hashana (sarbatoare din calendarul iudaic). In anul 264,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iulian Nunuca este marele caștigator de la „Vocea Romaniei”, sezonul 10. Concurentul antrenat de Tudor Chirila a impresionat publicul și in finala, telespectatorii l-au votat in numar foarte mare și așa a fost desemnat invingator. Tanarul pleaca acasa cu trofeul emisiunii, dar și cu premiul in valoare…

- Institutul Cultural Roman continua seria de evenimente pe care le organizeaza in colaborare cu misiunile diplomatice ale Romaniei din tarile de resedinta, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, pana la 10 decembrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- A trecut in legenda profesorul Crisostom Dantz, reper național al sportului. Nascut la Buhuși, in ziua de 27 ianuarie 1944, a decedat in noaptea de 25 spre 26 octombrie 2022. A finalizat cursurile liceale in orașul natal. A absolvit Facultatea de Educație Fizica la Institutul Pedagogic Iași, unde a…

- Elena Surugiu, din satul Radeni, comuna Pastraveni, este un asistent maternal ieșit din tiparele normale. Are 31 de ani și de numai 3 ani lucreaza in acest domeniu. Abandonata de mica de propriii parinți, a ajuns la o varsta foarte frageda, impreuna cu o sora a ei, intr-un centru de plasament. Nu intr-o…

- ​​La patru zile de cand premierul Ciuca a anunțat ca il așteapta pentru explicații, Vasile Dincu a ajuns luni dimineața la Guvern unde are o discuție cu șeful executivului pe tema declarațiilor referitoare la negocierile cu Rusia. Premierul Nicolae Ciuca poarta discutii, luni, la Palatul Victoria, cu…

- Festivalul sarmalelor și piftiilor va avea loc duminica, 16 octombrie, in comuna Peștișani, din județul Gorj, acolo unde s-a nascut marele sculptor Constantin Brancuși, cel mai mare artist roman din toate timpurile.

- A murit Alexandru Arsinel. Actorul s-a stins din viata, azi, la varsta de 83 de ani. Acesta a murit la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti, unde se afla internat de doua saptamani. Marele actor roman a fost foarte bolnav in ultima perioada.Actorul fusese recent internat intr-un centru specializat…

- A murit Alexandru Arsinel. Marele actor roman a fost foarte bolnav in ultima perioada. Actorul fusese recent internat intr-un centru specializat de ingrjiri paliative, dupa ce starea sa de sanatate s-a deteriorat rapid. Chiar angajatii centrului au fost cei care au solicitat ca Alexandru Arsinel sa…