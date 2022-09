Eveniment, vineri, în Piața Sfântul Ioan Muzeul de Etnografie Brașov va invita vineri, 23 septembrie 2022, ora 17.30, in Piața Sfantul Ioan, la spectacolul „Zestrea brașovenilor” pentru a descoperi muzica și dansurile tradiționale ale comunitaților etnice brașovene. Pe scena vor urca ansambluri ce se dedica promovarii moștenirii culturale, a tradițiilor și dansurilor Brașovului multicultural: Burzenlander Blaskapelle Kronstadt – Fanfara „Tara Barsei”, Ansamblul Folcloric „Magura” Codlea, Ansamblul sasesc „Die Knospe aus Rosenau”, Ansamblul maghiar „Hajnalcsillag”, Asociația Culturala „Ermis” Brașov, Ansamblul Folcloric Studențesc „Junii… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

