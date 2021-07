Stiri pe aceeasi tema

- Primul Brunch ROA Cluj ( Roade online ardelenești) a avut loc in data de 03 iulie la Cornesti ( com. Garbau) avand ca tematica Amintirile din copilarie ale lui Ion Creanga. Organizatorii și-au dorit sa creeze o zi de joaca in aer liber, ca pe vremea bunicilor, o zi in care cei prezenți sa iși aminteasca…

- Membrii Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO au depus joi o initiativa legislativa pentru ca 24 iunie sa devina oficial „Ziua Nationala a Iei”, arata News.ro. Demersul este sustinut de senatori si deputati de la toate partidele parlamentare…

- CARAS-SEVERIN – Deputatul carasean, alaturi de alti liberali, au depus o initiativa legislativa pentru ca hotararile judecatoresti sa nu mai treneze mult timp! „Am semnat și eu initiativa legislativa ce introduce, pentru regimul contraventiilor, un termen clar de punere in aplicare a hotararilor judecatoresti,…

- Plangerile contraventionale si solicitarile de inlocuire a sanctiunii amenzii contravenționale cu munca in folosul comunitatii sa fie solutionate in ședințe de judecata online, prevede un proiect depus joi de mai mulți deputați PNL. Inițiatorii apreciaza ca ședintele de judecata online vor duce la solutionarea…

- Școala gimnaziala „Nicolae Jilinschi” este prima din Romania care și-a neutralizat amprenta de carbon, iar in viitoarele weekend-uri va participa la maratonul de ecologizare organizat la inițiativa unui grup de localnici, a carui prima etapa va avea loc in satul Mierea. La scurt timp dupa ce un grup…

- Deputații au respins marti, în sedinta secreta, contestatia depusa de deputatul AUR Dan Tanasa, privind aplicarea unei sanctiuni disciplinare asupra sa. Tanasa a declarat, dupa sedinta, ca sanctionarea lui este "cea mai mare realizare a acestei coalitii", mentionând ca si-a cerut…

- Pe zi ce trece se constata ca Ministerul Tineretului și Sportului este o palarie prea mare pentru udemeristul Eduard Karol Novak sa conduca un asemenea minister. O dovada in plus a amatorismului managerial și a superficialitații de care da dovada Eduard Novak este și faptul ca astazi este 2 mai- Ziua…

- 122 de foști parlamentari au dat in judecata Parlamentul solicitand repunerea in plata a pensiilor speciale pe care le primeau inainte de februarie 2021, potrivit unei anchete realizate de G4Media . Legislativul a adoptat in februarie legea prin care au fost eliminate aceste pensii. 20 de instanțe din…