Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul in aer liber din Capitala "Strazi deschise – Bucuresti, Promenada urbana", revine. Acesta va avea loc in perioada 29 aprilie si 8 octombrie 2023. Mai exact, un nou sezon va incepe in weekendul 29-30 aprilie 2023 pe Calea Victoriei. Anul acesta, in premiera, se vor inchide și pistele de biciclete.

- Vremea va fi rece pentru aceasta perioada in Capitala. Maximele vor ajunge la 15-17 grade, se arata in prognoza publicata joi de ANM valabila pana sambata la ora 10.00.Vremea va fi rece in Capitala pentru aceasta data. Cerul va fi variabil, temporar cu innorari pe parcursul zilei de joi cand vor…

- Liderii PNL s-au intalnit ieri seara la Vila Lac pentru a stabili deciziile ce urmeaza a fi luate in cadrul Biroului Politic de azi, iar prim-vice președintele Rareș Bogdan a dat carțile pe fața privind situația actuala a partidului. Potrivit sursei realitatea.net, la ședința a participat și prim-vicepreședintele…

- Vremea va fi inchisa si se va raci accentuat in urmatoarele zile in Bucuresti iar temperatura maxima nu va depasi 7 grade pe parcursul zilei de marti, potrivit Prognozei speciale pentru Capitala, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat vineri, 31 martie, ca a fost semnat contractul pentru reluarea consolidarii si modernizarii Podului Grant cu firma BOG`ART S.R.L. Lucrarile, care au fost oprite in 2020, se vor relua „in perioada urmatoare” si vor dura doi ani. „Punem in siguranța…

- Acest articol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro. Duminica, 2 aprilie, la Casa de licitații Alis, din Capitala, se va derula una dintre etapele campaniei umanitare „Grija pentru nou-nascuți”…

- In data de 28 februarie 2023, la București, a avut loc slujba de inmormantare a filozofului și scriitorului Mihai Șora, care a murit la varsta de 106 ani. Slujba de inmormantare a fost una atipica, intrucat a fost oficiata intr-o biserica in care nu se savarșesc de obicei astfel de slujbe, Biserica…

- Maria Dragomiroiu este, fara doar și poate, una dintre cele mai indragite și cunoscute interprete de muzica populara din Romania. Talentul nativ și vocea sa inconfundabila, deosebita, au adus-o in atenția publicului din anii ’80, perioada in care era comparata deseori cu celebra Maria Tanase. Deși este…