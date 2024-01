Intre 18-24 ianuarie 2024, un drapel tricolor impresionant, lung de 120 de metri, va strabate mai multe localitați din Muntenia și Moldova, marcand astfel implinirea a 165 de ani de la Unirea Principatelor Romane din 1859. Astazi, el ajunge la Tg. Ocna. Costache Negri, figura marcanta a istoriei romanești, va fi omagiat in mod deosebit […] Articolul Eveniment de amploare in Targu Ocna: Drapel tricolor de 120 de metri pentru a marca 165 de ani de la Unirea Principatelor Romane apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! .