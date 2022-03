Eveline Păuna a renunțat la colaborarea cu ministrul Sportului, Eduard Novak Eveline Pauna a renunțat la colaborarea cu Ministerul Sportului unde deținea funcția de consilier al ministrului, ocupandu-se de Comunicare. Ea s-a alaturat echipei condusa de Eduard Novak in luna februarie. Astazi pe Facebook Eveline Pauna susține ca a facut o alegere profesionala care o onoreaza, fara a oferi insa alte detalii sau a clarifica despre ce plecare este vorba. Tanara este experta in comunicare (master in comunicare mediatica și publicitate), și a condus multe campanii de comunicare, in special in domeniul social și cultural. Absolventa a Programului Național de Formare pentru Jurnaliști… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

