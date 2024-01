Evazioniștii care vând ilegal fier, în vizorul ANAF Evazioniștii care vand ilegal fier au intrat in vizorul ANAF. Inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala (DGAF) au efectuat o serie de verificari asupra unei societați comerciale din Bucuresti-Ilfov, care are drept obiect de activitate prestarea de servicii in domeniul metalelor feroase și neferoase. Se estimeaza ca prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 5,4 milioane de lei, reprezentand impozit pe profit, arata ANAF. „Ca urmare a verificarilor efectuate, inspectorii DGAF au constatat ca societatea in cauza a inregistrat in evidentele contabile cheltuieli fictive de bunuri si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala (DGAF) din cadrul ANAF au verificat o societate comerciala din Bucuresti-Ilfov care efectueaza prestari de servicii in domeniul metale feroase si neferoase. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 5,4 milioane de lei, reprezentand impozit…

- „Ca urmare a verificarilor efectuate, inspectorii DGAF au constatat ca societatea in cauza a inregistrat in evidentele contabile cheltuieli fictive de bunuri si servicii, diminuand astfel baza impozabila, prin crearea unei aparente licite a tranzactiilor efectuate. Prejudiciul cauzat bugetului de stat…

- Inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala DGAF din cadrul ANAF au verificat o societate comerciala din Bucuresti Ilfov care efectueaza prestari de servicii in domeniul metale feroase si neferoase.Potrivit ANAF, ca urmare a verificarilor efectuate, inspectorii DGAF au constatat ca societatea…

- „Ca urmare a verificarilor efectuate, inspectorii DGAF au constatat ca societatea in cauza a inregistrat in evidentele contabile cheltuieli fictive de bunuri si servicii, diminuand astfel baza impozabila, prin crearea unei aparente licite a tranzactiilor efectuate. Prejudiciul cauzat bugetului de stat…

- Inspectorii antifrauda din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) au efectuat o operațiune de amploare la o companie de paza și protecție din București – Ilfov, dezvaluind practici ilegale de evaziune fiscala. Conform informațiilor obținute in urma verificarilor, societatea comerciala…

- Inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala (DGAF), din cadrul ANAF, au desfasurat in aceasta luna actiuni de control la trei societati comerciale din Bucuresti-Ilfov, care efectueaza prestari de servicii in domeniul constructiilor, potrivit unui comunicat al institutiei.Prejudiciul cauzat…

- Inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala (DGAF) din cadrul ANAF au efectuat in luna octombrie a acestui an actiuni de control la societati comerciale din Bucuresti-Ilfov care activeaza pe piata de operatori deseuri reciclabile si prestari de servicii in domeniul constructiilor. Proiect ingenios…

- Inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala (DGAF) din cadrul ANAF au efectuat in luna octombrie a acestui an actiuni de control la societati comerciale din Bucuresti-Ilfov care activeaza pe piata de operatori deseuri reciclabile si prestari de servicii in domeniul constructiilor. Proiect ingenios…