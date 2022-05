Stiri pe aceeasi tema

- Lacasul iubit al vladicii Anastasie Crimca, Manastirea Dragomirna a fost in perioada 7-9 mai 2022 gazda Simpozionului internațional „Moștenirea paisiana in spiritualitatea, arta și cultura contemporana. Anastasie Crimca, ctitor al primului spital din Moldova, la Suceava”. In cadrul evenimentului desfașurat…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, s-a organizat cea de-a treia ediție a taberei de creație : „Bucuria Invierii Domnului vazuta prin ochi de copil" in Parohia „Sfinții Mari Mucenici Mercurie și Ecaterina" din ...

- In ajunul Praznicului Intrarii Domnului nostru Iisus Hristos in Ierusalim, sambata, 16 aprilie 2022, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, a avut loc la Suceava cea de-a doua intalnire generala a reprezentanților din Centrele de ...

- Pentru a sarbatori in mod deosebit bucuria zilelor de praznic inchinate Bunei Vestiri, hramul istoric al Manastirii Sihastria Putnei, cu binecuvantarea Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, și a Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților,…

- In prima zi a Postului Mare, luni, 7 martie 2022, Inaltpreasfințitul Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, a savarșit slujba Pavecerniței Mari unita cu Canonul Sfantului Andrei Criteanul la Catedrala Arhiepiscopala din Suceava – Manastirea „Sfantul Ioan cel ...

- O enoriasa din Suceava sustine ca preotul din satul ei le cere credinciosilor sa cumpere cate 150 de lumanari, in fiecare duminica, si sa plateasca o taxa de inmormantare de 600 de lei. Anul trecut, IPS Calinic, arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, spunea ca nu exista taxa e inmormantare in Suceava.

- Am dinainte, abia respirate peste o noapte de nesomn și bucurie a lecturii, carțile Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților: Tanatologie și nemurire (Ed. Crimca, Suceava, ed. a 2-a, 2021, 483 pg.) și Cuvantari la ceas de Priveghere (Ed. Crimca, ...

- La inițiativa Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, in holul principal al Centrului Eparhial din municipiul Suceava a fost realizata o compoziție artistica infațișandu-l pe Arhiepiscopul Pimen, „in semn de omagiu adus vrednicului de pomenire, ...