- Decizia autoritaților de a permite accesul in școala doar elevilor care au temperatura mai mica de 37, 3 temperatura a starnit un val de discuții. Totuși, ei ar putea sa nu rateze examenele, deoarece s-ar putea gasi alte soluții.

- Disputa din spatiul public legata de legalitatea masurarii temperaturii la intrarea in spatii publice aglomerate a dat nastere si altor dezbateri si ingrijorariIn urma instituirii starii de alerta, Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatatii au dat un ordin comun in care se spune ca in unitatile de…

- Disputa din spațiul public legata de legalitatea masurarii temperaturii la intrarea in spații publice aglomerate a dat naștere și altor dezbateri și ingrijorari: ce fac elevii daca in dimineața cand au de susținut examenele vor avea, din varii motive, temperatura ceva mai ridicata decat limita de 37,3…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a dat asigurari, miercuri, la Digi 24, ca toți elevii și profesorii care vor merge la școala in luna iunie vor avea asigurate maști de protecție. Este vorba despre elevii claselor a VIII-a și a XII-a care vor susține la finalul cursurilor Evaluarea Naționala, respectiv…

- Ministrul Educației a declarat ca este posibil ca elevii sa nu se intoarca la școala in luna septembrie. Monica Anisie a expliocat și cum se vor da Bacalaureatul și Evaluarea Naționala in acest an, in contextul epidemiei de coronavirus.

- Actualizare: Ministrul Educației, Monica Anisie, a oferit o serie de clarificari dupa discursul oferite de președintele Klaus Iohannis. Printre mențiunile facute se numara: nu se vor mai susține teze; elevii care nu au acces la tehnologie vor primi resurse de invațare și sarcini de lucru de la instituția…

- Vremea se va ameliora sub aspectul precipitatiilor și al intensificarilor de vant, iar valorile termice, in special cele nocturne, se vor situa ușor sub cele normale la aceasta data in cea mai mare parte a țarii. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in prima parte a intervalului in regiunile…

- Astazi vremea va fi frumoasa, dar rece dimineata. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari temporare in sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 5 si 11 grade. Indeosebi in primele ore ale zilei local se va produce bruma, iar…