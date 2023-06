Evaluare Națională 2023: Miercuri se afișează rezultatele. Când se pot depune contestațiile Miercuri, 28 iunie, pana la ora 14, vor fi afișate rezultatele inițiale de la Evaluarea Naționala 2023, urmand ca elevii nemulțumiți de rezultatele obținute sa poata depune contestații fie la centrele de examen, fie sa le transmita electronic, in zilele de 28 iunie (in intervalul orar 16:00 – 19:00) și 29 iunie (in intervalul orar 8:00 – 12:00), potrivit Ministerului Educației. Candidatii care depun/transmit prin mijloace electronice contestatii completeaza si semneaza o declaratie-tip in care arata ca au luat cunostinta de faptul ca nota acordata in urma solutionarii contestatiei poate modifica,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

