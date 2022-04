Elevii de clasa a VIII-a susțin luni, 4 aprilie, simularea Evaluarii Naționale 2022 la Limba și literatura romana. Elevii au acces in sali pana cel tarziu la ora 8.30, iar probele incep de la ora 9.00, cand, in fiecare sala, se deschid plicurile cu subiecte. In sali, elevii sunt așezați cate unul in banca, in ordine alfabetica, pe fiecare clasa. Elevii de clasa a VIII-a vor trebui sa rezolve cerințele primite in cel mult doua ore. Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise pentru fiecare dintre probele Evaluarii Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a este de doua ore, incepand din momentul…