Evacuările de la Spitalul Foișor continuă și sâmbătă In continuare se fac evacuari la Spitalul Foișor din Capitala. Opt pacienți de la Spitalul de Ortopedie așteptau sambata dimineata sa fie evacuați. Ultimii opt pacienti ortopedici sunt evacuati sambata dimineata din Spitalul Foisor, conform news.ro. Conform protocoalelor, urmeaza sa fie validate si pregatite circuitele de spital in format COVID. De asemenea, vor fi organizate filtrele pentru pacienti si va fi instruit personalul, vor fi organizat turele. Urmeaza primirea si monitorizarea pacientilor COVID, care sunt asteptati in cursul zilei de sambata. „Nu erau locuri in Bucuresti, oriunde a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

