- Toti pacientii de la spitalele “Malaxa” si “Sfantul Ioan” vor fi externati, joi, pentru a face loc bolnavilor de coronavirus, dupa ce s-a decis ca cele doua unitați sanitare sa fie exclusiv COVID. La doar cateva luni distanța de situația incredibila in care au fost puși pacienții, scoși in miez de noapte,…

- Sefa Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Targu Mures, prof. dr. Theodora Benedek, avertizeaza ca pacientii cardiovasculari care fac COVID risca sa dezvolte o forma severa a bolii. Ea recomanda vaccinarea, asa cum indica si Societatea Europeana de Cardiologie.

- Spitalele Malaxa si Sfantul Ioan din Capitala vor deveni, in aceasta saptamana, unitați exclusiv COVID, a anunțat, marți, ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Atilla. Spitalul Malaxa are 100 de paturi, din care 9 paturi sunt de ATI si 40 de paturi cu oxigen, iar Spitalul Sfantul Ioan are 200 de paturi,…

- Un singur loc a mai ramas liber la Secția Boli Infecțioase din Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu. Astfel, din 50 de locuri sunt ocupate 49. La Compartimentul ATI COVID sunt ocupate toate cele 12 paturi.

- UPDATE Comitetul Municipiului București pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a adoptat duminica o serie de noi restricții care vor fi impuse in Capitala incepand de luni, de la ora 0.00, dupa ce incidența cazurilor de Covid a ajuns la 4,35 la mie, transmite Mediafax. Astfel, in spatiile publice, piete,…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a decis, in sedinta de azi, ca accesul in restaurante si alte locatii sa se faca, de maine, cu certificatul verde COVID. Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile este astazi, in Bucuresti, de 3,77 la mia de locuitori. …