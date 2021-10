Stiri pe aceeasi tema

- Un pasager care se afla la bordul unui avion al companiei Republic Airways a fost retinut pe aeroportul LaGuardia din New York, la scurt timp dupa ce aparatul de zbor a aterizat, sambata dupa-amiaza. Avionul a fost evacuat de urgenta, relateaza AP.

- Cei 78 de pasageri aflati la bordul unui avion a fost evacuati "de urgenta", sambata dupa-amiaza, imediat dupa aterizarea pe aeroportul La Guardia din New York, din cauza comportamentului unui pasager care a fost arestat, a anuntat compania Republic Airways, informeaza AFP. Aeronava, un Embraer E-175…

- O femeie din Teiuș, in varsta de 80 de ani, confirmata pozitiv in data de 14 septembrie 2021, a decedat ca urmare a infectarii cu COVID-19 in data de 17 septembrie 2021, dupa cum reiese din raportul Direcției de Sanatate Publica Alba Persoana nevaccinata prezenta multiple comorbiditați, conform aceluiași…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Campina s-au sesizat cu privire la savarsirea infractiunii de vatamare corporala in cazul unui batran care ar fi fost agresat intr-un centru rezidential, anunța Agerpres. „Urmare a plangerii si a verificarilor efectuate, politistii din cadrul Politiei municipiului…

- Primarul Bill de Blasio a declarat „urgenta de inundatii” in orasul New York, miercuri noapte. Metroul s-a inchis, iar rutele feroviare si aeriene dinspre New York si New Jersey sunt suspendate. Ploile puternice au urmat dupa uraganul Ida. New York se confrunta cu inundatii record, conform…

- Cinci copii s-au inecat, duminica, in raul Siret, pe raza localitatii Cotu Grosului, comuna Filipesti, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau, capitanul Catalin Istrati. Trupurile celor 5 copii care s-au inecat in Siret, duminica dupa-amiaza, au fost…

- Un avion pe cursa Chișinau – Abu Dhabi a efectuat o aterizare de urgența pe aeroportul internațional din orașul Burgas, Bulgaria, urmare a unei suspiciuni privind defecțiuni la motorul aeronavei.