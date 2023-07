Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu mai bine de o luna, pe data de 10 iunie, Adriana Simionescu a devenit mama pentru prima data. Fiica lui Adrian Minune traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și se bucura de timpul petrecut in compania micuței Noa Zenayda. De curand, proaspata mamica a postat o imagine…

- UPDATE 19:40Circulația trenurilor pe linia Pojorata - Sadova a fost redeschisa la ora 19.40, cu restricție de viteza de 10 km/h in zona unde s-a intervenit pentru indepartarea aluviunilor. Primul tren care va tranzita acest interval de stații va fi trenul IR 1763, care circula pe relația Iași- Timișoara."CFR…

- LIVE VIDEO: ALBA FEST 2023 la Alba Iulia, a doua seara de concerte. Carla`s Dreams, Alina Eremia, Holy Molly, Mario Fresh Distracția continua in Piața Cetații, la Alba Fest 2023, cu o noua seara de concerte. Pe scena vor urca, in jurul orei 20.00, Carla`s Dreams, Alina Eremia, Holy Molly, Mario Fresh.…

- Can you feel the heat? Artista cu stofa de superstar internațional, Eva Timush, colaboreaza alaturi de super talentatul producator și songwriter, Jonasu, pentru viitorul hit al verii: “Fever”. Duoul promite sa va fascineze cu melanjul de sunete dintre vocea melodioasa a Evei și instrumentalul zvapaiat.…

- Dupa ce s-au intalnit luni seara cu liderii din teritoriu, cele mai importante nume din PNL discuta astazi la Parlament. Pe masa dezbaterilor se afla atat programul de guvernare, cat si listele cu numele care ar putea face parte din cabinetul condus de Ciolacu. Surse citate de Realitatea PLUS spun ca…

- Karmen Simionescu face parte din distribuția serialului „Clanul” de la Pro TV de la finalul primului sezon, de cand in scenariu a aparut personajul Nadine, pe care ea și l-a asumat pana in cel mai mic detaliu. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, fata lui Adrian Minune ne-a spus cum…

- Astazi, 24 aprilie, la Muzeul Satului Banațean, se deschide Parcul Primaverii, cu primele activitați care incep la ora 16. Pana in 1 mai, cand Parcul Primaverii se va inchide, aici vor concerta artiști precum Vama, The Motans, A.S.I.A., Alina Eremia, Rareș, Holy Molly, Jean Gavril, Olivia Addams, Melting…

- Adrian Minune este un tata implinit! Copiii sai il fac mandru prin realizarile lor, mai ales ca i-au moștenit talentul in muzica. Intr-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, Karmen, fiica cea mare a lui Adrian, ne-a vorbit despre cat de mult a contat numele tatalui ei in viața personala, dar și…