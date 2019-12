Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din acest a Programului ”Craciun in Bucovina” este plina de acțiuni atractive atat pentru localnici cat și pentru turiști, acțiuni care se vor desfașura in toate cele 114 localitați ale județului. Nu vor lipsi concertele de colinde sau festivalurile obiceiurilor de iarna. Spre exemplu pe 15 decembrie…

- Guvernul Orban și-ar putea angaja raspunderea în Parlament pentru legea bugetului pe 2020, între Craciun și Anul Nou, au declarat pentru HotNews.ro, surse politice. „Nu ne putem permite sa fie macelarit în Parlament”, au comentat aceleași surse. Premierul Ludovic…

- Asa cum ne indeamna traditia, inaintea Praznicului Imparatesc care bate in ceas de iarna la usa fiecarui crestin, trebuie sa ne primenim sufleteste si sa intampinam adevaratul Craciun, cel care ne inalta spiritual si ne bucura sufletele atunci cand se aud din departare, la inceput cu glas sfios, apoi…

- Muzeul polonez a criticat aspru compania Amazon pentru comercializarea unor ornamente de Craciun pe care apareau imagini din tabara de exterminare nazista Auschwitz-Bikernay. Amazon a retras de pe platforma sa mai multe produse prezentate drept ”ornamente de Craciun” care reprezentau imagini de la Auschwitz.…

- Dupa mai multe incercari nereușite, CSM Reșița a reușit sa deschida scorul in minutul 20. Daniel Vadrariu a centrat din corner, Daniel Ene a trimis cu capul, mingea a fost respinsa in fața de portar, același Ene a șutat din cațiva metri, marcand astfel pentru 1-0 in favoarea trupei lui Dorinel…

- Incepe luna sarbatorilor de iarna iar targurile de Craciun, amenajate in mai toate orasele mari, dar si in localitati mai mici, atrag din ce in ce mai multi vizitatori, mai ales atunci cand au loc evenimente speciale, caci atmosfera lor feerica a facut ca ele sa devina cel mai asteptat si indragit…

- Boala care a scumpit semnificativ carnea de porc inainte de Craciun evolueaza in judetul Olt in 63 focare, cu o saptamana in urma fiind semnalata inclusiv in localitatea in care seful DSVSA Olt are o ferma de porci, pe numele tatalui sau. Ultimul eveniment a fost ascuns opiniei publice vreme de mai…

- Ziua Unirii Bucovinei cu Tara este marcata astazi prin mai multe manifestari organizate in comun de Consiliul Judetean Suceava, Primaria Municipiului Suceava, Muzeul Bucovinei si Centrul Cultural Bucovina.Manifestarile debuteaza de la ora 10.00 cu Expozitia fotografica „Centenar 2018", ...