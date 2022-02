Stiri pe aceeasi tema

- De la "Cu capu' n zori"... la Semifinala Eurovision. Anca Mazilu și Bogdan Stanescu sunt gazdele show-ului din 12 februarie. Indragiții prezentatori vor avea un ajutor de nadejde, din camera verde, unde Ilinca Bacila va culege impresiile, reactiile si emotiile artistilor.

- O noua incercare la Eurovisionul romanesc, o noua piesa proprie! Dora Gaitanovici se numara printre cei 46 de semifinaliști ai Selecției Naționale pentru Eurovision 2022, iar melodia cu care artista intra in concurs se numește ,,Ana” și ii poarta semnatura, atat pe compoziție, cat și pe text. ,,Ana”…

- Prima editie a emisiunii „Drumul spre Torino”, program dedicat semifinalei Selectiei Nationale 2022 a Eurovision Romania, va avea loc sambata, 5 februarie, la TVR, relateaza News.ro. Sambata, 5 februarie (de la ora 23.00), duminica, 6 februarie (de la ora 22.30) si luni, 7 februarie (de la…

- 45 de piese s-au calificat pentru semifinala Eurovision Romania. Juriul de specialiști a ales melodiile care merita sa treaca in urmatoarea etapa. Printre artiștii care se vor lupta pentru un loc in marea finala se numara și interpreți cu experiența concursului Eurovision: Cezar Ouatu, Dora Gaitanovici…

- Juratii Eurovision 2022 sunt Alexandra Ungureanu, Ozana Barabancea, Randi, Cristian Faur (compozitie muzicala si sound-design) si Adrian Romcescu (compozitor), potrivit anunțului facut de TVR și citat de Paginademendia.ro. Cele cinci nume vor juriza aceasta editie a Selectiei Nationale. Va exista un…

- Alexandra Ungureanu, Ozana Barabancea, Randi, Cristian Faur si Adrian Romcescu sunt cei care vor juriza editia anului 2022 a Eurovision Romania, din preselecții și pana la finala. Ce trebuie sa știe artiștii Compozitorii si artistii trebuie sa iși inscrie proiectele muzicale pana pe 19 decembrie, pentru…