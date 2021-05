Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a facut de ras și la Eurovision, unde a ales sa o trimita pe Roxen cu piesa ”Amnesia”! Insa, ceea ce le-a placut celor din București nu a fost pe gustul votanților. Reprezentanta Romaniei, Roxen, care a cantat piesa "Amnesia" la Rotterdam, in prima semifinala a Eurovision 2021, a…

- Reprezentanta Romaniei la ESC 2021 a surprins audiența la ultima repetiție, cu doar cateva ore inainte de show-ul pentru juriu, cu o ținuta complet schimbata fața de primele apariții pe scena concursului. Dupa ce au scapat de emoțiile testelor Covid, procedura standard impusa de organizatori tuturor…

- Delegatiile artistilor care reprezinta România și Malta la concursul Eurovision 2021 au fost testate negativ la COVID-19 si vor putea reveni luni la repetitii, la centrul de evenimente Ahoy din Rotterdam. Acestea vor participa la activitatile festivalului, dupa ce duminica au fost obligate sa…

- Echipa care va reprezenta Romania la Eurovision a plecat in aceasta dimineața catre Rotterdam. Roxen va urca pe scena cu melodia Amnesia. Ediția din acest an va fi una speciala, avand in vedere masurile de distanțare. Doar 3.

- Roxen e cantareața care va reprezenta Romania la Eurovision 2021. Viața tinerei nu e cunoscuta de publicul larg, insa ea marturisește ca a muncit mult pentru a cunoaște succesul, inca din copilarie.Canta de la 7 ani, a urcat pe scena de mica și iși dorește sa faca asta toata viața. Roxen a dezvaluit…

- Roxen, artista care va reprezenta Romania la concursul Eurovision, va fi cel de-al 13-lea artist care va urca pe scena de la Rotterdam, in prima semifinala a evenimentului. Ordinea de intrare in competitie, stabilita de producatorii Eurovision si aprobata de Martin Osterdahl, Executive Supervisor al…

