Eurovision 2020. S-a votat piesa cu care Roxen va reprezenta România la Rotterdam. Cum sună "Alcohol You" Eurovision 2020. "Alcohol You" este piesa cu care Roxen va reprezenta Romania la Eurovision Song Contest 2020, de la Rotterdam, melodia obtinand punctaj maxim atat la votul juriului, cat si la cel al publicului, duminica seara, la Finala Nationala Eurovision desfasurata la Buzau. Dupa anuntarea melodiei castigatoare, Roxen a recunoscut ca aceasta este si piesa ei preferata. "Am dat tot ce am putut pentru fiecare piesa sii vreau sa va multumesc ca m-ati sustinut. Piesa mea favorita era Alcohol You", a declarat artista.

