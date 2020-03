Eurovision 2020 de la Rotterdam a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus! Primele declarații făcute de Roxen In conformitate cu precizarile facute de aceștia, au fost evaluate o multitudine de alternative, insa incertitudinea generata de situația curenta, precum și restricțiile implementate de guvernele țarilor participante au facut imposibila continuarea pregatirilor pentru acest eveniment de amploare. “Vom continua dialogul dintre EBU, NPO, NOS, AVROTOS și orașul Rotterdam cu privire la gazduirea urmatorului concurs ESC2021. Cerem tuturor celor implicați sa dea dovada de rabdare pentru ca toate ramificațiile acestei decizii majore sa poata fi evaluate corespunzator, astfel incat sa putem da toate raspunsurile… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

Sursa articol si foto: heynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Concursul Eurovision 2020 a fost anulat, din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat organizatorii intr un comunicat de presa.Spectacolul trebuia sa aiba loc in luna mai, la Rotterdam.Cu regret profund, trebuie sa anuntam anularea Eurovision Song Contest 2020 de la Rotterdam", au anuntat organizatorii,…

- Concursul Eurovision a fost anulat, au anunțat miercuri organizatorii. Cel mai probabil, competiția ar urma sa aiba loc abia anul viitor, in 2021.Ediția din acest an a competiției muzicale era programata pentru 16 mai, la Rotterdam.„In ultimele saptamani, am explorat multe opțiuni alternative pentru…

- Este oficial. Eurovision 2020, care trebuia sa aiba loc in luna mai in Rotterdam a fost anulat. Intr-un mesaj pe contul de Twitter, organizatorii Eurovision spun ca au avut pe masa in ultimele saptamani multe variante ca acest concurs sa mearga mai departe, dar din cauza incertitudinii cauzate de COVID-19…

- Concursul Eurovision de anul acesta a fost amanat pana in 2021 din cauza pandemiei de Covid-19, au anuntat organizatorii. Clujeanca ROXEN ar fi urmat sa reprezinte țara noastra la ediția din acest an (detalii AICI ). Acesta nu este singurul eveniment amplu anulat din cauza crizei provocate de noul…

- Concursul Eurovision a fost anulat, au anunțat miercuri organizatorii. Cel mai probabil, competiția ar urma sa aiba loc abia anul viitor, in 2021. Ediația din acest an a competiției care era programata pentru luna mai, la Rotterdam, a fost anulata, scrie euronews. Anunțul a fost facut de organizatori,…

- Eurovision 2020 a fost anulat, din cauza pandemiei decoronavirus. Evenimentul care trebuia saaiba loc in Rotterdam, Olanda, a fost anulat. Anunțul a fost facut in urma cuscurt timp, pe site-ul oficial al concursului.„Anunțam, cu mult regrete, ca suntem nevoiți sa anulamConcursul Muzical Eurovision…

- Presedintia chineza a Consiliului de Securitate al ONU a anulat luni ultimele doua reuniuni care erau pe agenda sa in aceasta saptamana din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP, citand surse diplomatice, potrivit Agerpres.Dupa anularea saptamana trecuta a reuniunilor prevazute pentru…

- Turneul WTA de la Stuttgart, stabilit pentru a se desfasura in perioada 20 - 27 aprilie, a fost anulat de autoritatile locale, chiar inainte de decizia WTA, transmite a1.ro.Decizia autoritatilor locale este rezultat a propagarii epidemiei de coronavirus.