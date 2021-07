Stiri pe aceeasi tema

- Populația Romaniei va scadea la 15,5 milioane de locuitori pana in 2050, in scadere cu 20%, de la 19,2 milioane de persoane in 2020, pe fondul natalitatii scazute si al migratiei externe, arata datele Eurostat, biroul de statistica al Uniunii Europene.

- Sunt vești EXTRAORDINARE pentru romanii care au muncit intr-un stat membru al Uniunii Europene (UE) și vor sa iși depuna dosarele de pensionare la Casele Județene de Pensii din Romania. Potrivit unor noi hotarari judecatorești, aceștia beneficiaza de anumite drepturi. ATENȚIE! Aceste prevederi…

- In aceste momente, premierul Citu sustine declaratii de presa, in urma sedintei de Guvern. Citu a fost intrebat de ce a fost nevoie ca Romania sa cumpere 120 milioane de doze vaccin anti covid."Nu le am cumparat, sunt pe comanda si stiti foarte bine ca strategia de a cumpara vaccin este o strategie…

- Europarlamentarul Maria Grapini il ataca pe șeful Campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. Grapini spune ca presa internaționala relateaza cu stupoare ca in Romania, doua milioane de doze de AstraZeneca urmeaza sa expire din cauza ca populația nu vrea sa se vaccineze. "Si uite asa suntem…

- Studiul estimeaza ca populația Bulgariei va scadea de la aproape 7 milioane de locuitori la intre 5,08 și 5,8 milioane in urmatoarele doua decenii, relateaza site-ul euractiv.com .In condițiile actuale de adancire a crizei demografice, dezvoltarea viitoare a orașelor bulgare, inclusiv a celor mari,…

- Groupama Asigurari a subscris prime brute in valoare de 64 milioane lei in anul agricol 2019-2020. Asiguratorul a platit catre fermieri daune in valoare de peste 93 milioane lei, mai mult decat dublu fața de anul anterior. Seceta, grindina, furtuna și ploile excesive au produs cele mai mari daune. Și…

- Populatia cu domiciliul in Romania a ajuns la 1 ianuarie 2021 la 22,089 milioane de persoane, in scadere cu 0,5% fata 1 ianuarie 2020, potrivit unui comunicat transmis marti de Institutul National de Statistica (INS), care mai arata ca fenomenul de imbatranire demografica s-a accentuat, populatia varstnica…