Eurostat: Prăbușire pe piețele imobiliare din România și Grecia între 2007-2019 Grecia este &"campioana&" în sens negativ - si chiar la doi indicatori - în ceea ce privește situatia prețurilor locuințelor în perioada 2007 - 2019.



Cele de mai sus rezulta din datele publicate de Eurostat cu privire la prețurile imobilelor (Housing price statistics - house price index), potrivit Insider.gr, citat de Rador.

Situatia prețurilor de vânzare a imobilelor

Concret, din compararea prețurilor de vânzare a imobilelor în trimestrul al 4-lea al anului 2019 cu preturile din anul 2007 rezulta ca Grecia detine primul loc, cu un record negativ… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

