Europol: Infractorii cibernetici încearcă să profite de pandemie Retelele de infractori cibernetici incearca sa profite de pandemie prin medicamente contrafacute, echipamente de protectie personala false, frauda si santaj online, a atras atentia joi Europol, potrivit DPA.



Masurile de izolare prelungite de pe continent ar putea duce de asemenea la o inmultire a altor forme de criminalitate cibernetica, a precizat autoritatea europeana de politie intr-un raport publicat la Haga.



Copiii sunt supusi unui risc crescut de a cadea victime pradatorilor sexuali online, in timp ce unitatile si companiile de sanatate sunt mai expuse unor atacuri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

